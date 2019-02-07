وزير الرياضة: مصر كانت مجمدة بالاتحاد الأفريقى قبل 2012وجهود السيسى أعادتنا للريادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أننا كمصريين نفتخر برئيسنا عبد الفتاح السيسى فى ظل الجهود التى يبذلها على مستوى كل المجالات .

وأضاف صبحى أن هذا ظهر من خلال عودة مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى، حيث كانت مصر عضويتها مجمدة قبل عامى 2012 و2013 ، ولكن بفضل الخطط والاستراتيجيات التى تمتلكها مصر فى الفترة الأخيرة عادت بقوة لتتولى رئاسة الاتحاد . جاء ذلك خلال المؤتمر الذى تعقده الوزارة للإعلان عن أنشطة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى . وشهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن اختيار أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.

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