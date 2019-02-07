أسطورة ليفربول: صلاح ليس أنانيًا.. وفي طريقه ليكون هدافًا عظيمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أسطورة ليفربول روبي فاولر، إن محمد صلاح نجم الريدز، في طريقه لكي يصبح هدافًا عظيمًا، مشددًا أن إحراز مو 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي أمر لا يصدق.

وأضاف فاولر في تصريحات على الموقع الرسمي لليفربول، :"صلاح ليس أنانيًا أو طماعًا، لكن أعتقد أن أسلوب لعبه تغير وبات أكثر تركيزًا ورغبة في تسجيل الأهداف".

وتابع :"أعتقد أن المهاجم في بعض الأحيان يكون في حاجة للقليل من الأنانية، لكن صلاح ليس أنانيًا أو طماعًا".

واستطرد :"لا أقول إن هذا الأمر سيء أو جيد، ولكن إذا نظرت إلى جميع المهاجمين الكبار في العام الماضي سواء كانوا يلعبون في ليفربول أم لا، ستجد لديهم دائماً هذا القدر القليل من الطمع في نفوسهم، لهذا هو جيد بالنسبة له وبالتأكيد بالنسبة لنا".

وواصل أسطورة ليفربول حديثه عن مو :"صلاح أثبت قدرته على خلق مساحة لنفسه ولزملائه، هذه هي طريقة كرة القدم في الوقت الحالي. التشكيلات تتغير، ولكننا نحصد فوائد قدرته على اللعب في مواقع مختلفة".

وأكمل :"صلاح أثبت أنه ليس من المهم أين يلعب في الثلث الأخير، لديه دائماً القدرة على خلق الفرص وتسجيل الأهداف".

وأنهى فاولر حديثه عن صلاح، قائلاً :"لم يفاجئني الأسلوب الذي لعب به، لأنه لاعب جيد بغض النظر عن موقعه، في بعض الأحيان يكون غير تقليدي في التعامل مع الكرة. هو فعال للغاية، محمد صلاح يسجل الأهداف من لا شي، يستطيع اللاعبون الأذكياء اللعب في أي مكان، وصلاح تجسيد للاعب الذكي".

ويتصدر صلاح -هداف الدوري في الموسم الماضي- صدارة هدافي بريميرليج في الموسم الحالي برصيد 16 هدفًا ليكون متفوقًا على بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال بهدف، بينما يأتي سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثالث والرابع برصيد 14 هدفًا.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه بورنموث يوم السبت المقبل على ملعب الانفيلد ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.