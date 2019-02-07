مشهد لم يتكرر منذ رحيل البدري ضمن 5 تحديات للأهلي أمام الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستعد الأهلي لمواجهة فريق حرس الحدود، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة في المقابل يأمل فريق الحدود استعادة النتائج الإيجابية بعد الخسارة من الجونة في الجولة الماضية (2-1).

المباراة ستكون بها العديد من التحديات للاسارتي ولاعبيه، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- الانتصار الخامس

لم يحقق الأهلي خمس انتصارات متتالية في مسابقة الدوري هذا الموسم حيث كان المارد الأحمر قريبًا من تحقيق هذا الرقم خلال ولاية محمد يوسف والذي أشرف على الإدارة الفنية بشكل مؤقت عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

الأهلي مع يوسف حقق أربع انتصارات متتالية هذا الموسم من خلال الفوز على بتروجيت (1-0) والجونة (2-1) وطلائع الجيش (2-0) والنجوم بنفس النتيجة أيضًا قبل أن يسقط الأحمر في فخ التعادل أمام الداخلية (2-2).

آخر سلسلة انتصارات رائعة للأهلي كانت من خلال حقبة المدرب الأسبق حسام البدري والذي حقق 16 انتصارًا متتاليًا في بطولة الدوري خلال النسخة الماضية.

- سلسلة انتصارات

منذ السقوط الأول للاسارتي أمام بيراميدز (2-1)، والأهلي لم يعرف الخسارة محليًا أو إفريقيًا حيث فاز الأحمر في أربع مناسبات بالدوري أمام سموحة (1-0)، ومصر المقاصة (3-0)، ووادي دجلة (2-1) وبنفس النتيجة فاز الأهلي على إنبي.

وفي البطولة الإفريقية، حقق الأهلي فوزين على ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي (2-0) وسيمبا التنزاني (5-0)، كما تعادل رفاق المدرب لاسارتي أمام شبيبة الساورة (1-1) في الجزائر.

- الاقتراب من بيراميدز

يبحث الأهلي عن اللحاق بقمة الدوري حيث يحتل الأحمر المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة ليكون الفارق مع بيراميدز الوصيف ست نقاط، وتسع نقاط عن متصدر الدوري الزمالك والذي خاض 18 مباراة في المسابقة المحلية.

- مواجهة العشري

واجه طارق العشري المدير الفني الحالي لفريق حرس الحدود خصمه القادم الأهلي في 25 مناسبة بجميع المسابقات حقق الفوز في خمس مباريات مقابل خمس تعادلات وتلقى 15 هزيمة.

آخر انتصارات العشري على الأهلي كانت في الثالث من فبراير عام 2015 عندما كان مديرًا فنيًا لفريق إنبي، وانتهت المباراة وقتها بفوز الفريق البترولي (1-0) ضمن حسابات الأسبوع الـ19.

في المقابل، آخر مباريات العشري أمام الأهلي كانت بالموسم الماضي عندما كان مديرًا فنيًا لفريق وادي دجلة، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

- التاريخ لصالح الأهلي

الأهلي قبل مباراته أمام الحدود استطاع أن يفوز في 21 مناسبة مقابل ثلاث تعادلات وأربع هزائم حيث كان آخر انتصارات الأحمر في الدور الأول وانتهى المباراة (2-0).

في المقابل، كان آخر انتصار للحدود في موسم (2014 -2015) عندما فاز الفريق العسكري بهدف دون رد في مباراة جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري.