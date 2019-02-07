مستشفى الأهلي.. سليمان يبدأ الجري الأسبوع المقبل.. والثلاثي يقترب من العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

يبدأ وليد سليمان لاعب فريق الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي خلال أسبوع بعد تخطي المرحلة الأولى من العلاج.

ومن المنتظر أن يبدأ "الحاوي" الجري حول الملعب خلال أسبوع، في خطوة جديدة في طريقة عودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشهدت حالة سليمان تحسنًا كبيرًا في الفترة الماضية، حيث تخلص اللاعب من واقي الركبة، وبدأ جلسات الجيم، على أن يبدأ مرحلة التأهيل في غضون أسبوع.

وكان صاحب الـ34 عامًا تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة الجزائري والتي أقيمت ضمن ثاني جولات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبشأن الإصابات أيضًا، واصل الثلاثي أحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن، استكمال برنامجهم البدني تمهيدًا للعودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وسبق وأعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن اقتراب عودة الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالتهم بشكل كبير في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة حرس الحدود، غدًا الجمعة، ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري العام.