وضعوا الأغلال في قدميه.. صحيفة إسبانية تسلط الضوء على "جحيم" العريبي 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت صحيفة "إل سبانيول" الإسبانية الضوء على اعتقال اللاعب البحريني حكيم العريبي نجم ملبورن الأسترالي، المحتجز في تايلاند والتي أثارت قضيته جدلًا واسعًا في كل أنحاء العالم.

وكان العريبي قد تورط في قضية إرهابية تعود إلى عام 2012، حيث تم توجيه إليه تهمة إشعال حريق عمدًا بجانب حيازة عبوات قابلة للاشتعال واتلاف ممتلكات عامة وخاصة، ليصدر حكمً ضد اللاعب بالسجن لمدة 10 سنوات وبعد الإفراج عنه بكفالة، سافر بعدها مع فريقه إلى قطر حيث فر من هناك إلى أستراليا في عام 2014 ، والذي اعترفت به كلاجئ بعد ثلاث سنوات ومنحته (حق اللجوء).

وفي السابع والعشرين من نوفمبر الماضي ذهب إلى تايلاند لقضاء شهر العسل مع زوجته ليتم اعتقاله في مطار بانوك.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن اللاعب البحريني محتجز حاليًا في السجن في نزاع دبلوماسي يشمل ثلاثة بلدان ، مما قد يجبره على العودة إلى البحرين.

ولفتت إلى أن المسؤولين الأستراليون يعملوان من أجل إطلاق سراح اللاعب المحتجز منذ شهرين مضيفة أن العريبي سيظل محتجزًا على الأقل حتى 22 أبريل.

Elespanol أضافت أن العريبي يخشى أن يتعرض للاضطهاد إذا تم تنفيذ طلب تسليم إلى البحرين، كما سلطتت الضوء على لقطة اعتقاله ووضع الأغلال في قدميه عند وصوله إلى قاعة المحكمة في بانكوك في لقطة أثارت الجدل في البلد الآسيوي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتخذ قرارًا برفع حالة الطوارئ وعقد اجتماعًا عاجلًا مع رابطة اللاعبين العالميين لحل أزمة اللاعب البحريني حكيم العريبي.