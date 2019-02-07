بيكيه يلمح لتحيز التحكيم لريال مدريد مجدداً

أبدى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه رضاه عن تعادل فريقه أمام ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه ألمح في الوقت ذاته لتحيز حكم اللقاء للملكي.

واعتاد بيكيه على انتقاد تحيز التحكيم لريال مدريد وعقب مباراة أمس التي أقيمت في ملعب كامب نو معقل البرسا قال عن الحكم: “أعتقد أن سيرجيو راموس كان يستحق بطاقة صفراء ثانية، ولكنه (الحكم) كان جيداً بشكل عام، قالوا لي إن كوتينيو استحق ضربة جزاء، لكني لم أشاهد ما حدث من داخل الملعب، ولكن بالنظر إلى أن الحكم هو ماتيو (لاهوز) فيمكننا أن نكون سعداء”.

وعن النتيجة، أبدى بيكيه رضاه بها معتبراً أن برشلونة قدم أداء جيداً أمس.

وحول قائد ونجم برشلونة ليونيل ميسي الذي بدأ مباراة الريال على مقاعد البدلاء لمعاناته من إصابة تعرض لها في مباراة فالنسيا مساء السبت الماضي، في الليغا ونزل الملعب أمس في آخر نصف ساعة باللقاء، قال بيكيه: “كنا نعلم أن ميسي يعاني من آلام، هناك مباريات مهمة مقبلة حتى نهاية الموسم، كنا نعلم أنه إذا لعب الـ90 دقيقة كان سيعاني قليلاً”.