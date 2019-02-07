سولاري: سعيد للغاية بأداء الفريق والتأهل لم يحسم بعد

أكد المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، عقب تعادل فريقه أمام الغريم التقليدي برشلونة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك على ملعب كامب نو، أن “حظوظ الفريقين في التأهل متساوية”، مشيراً غلى رضاه عن “المباراة التي قدمها الفريق”.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات عقب اللقاء إن “الفريقين قدما كرة قدم جميلة للغاية، وكانت هناك مهارات كبيرة داخل أرض الملعب، والأمور كانت متقلبة، المباراة كانت ممتعة، ليست فقط لنا، ولكن أيضاً للجماهير”.

وأشار صاحب الـ42 عاماً إلى أن فريقه كان بإمكانه “التسجيل في أكثر من مناسبة في الشوط الأول، وفي الثاني أيضاً، لاسيما في الجزء الأخير من المباراة”.

وعلى الرغم من تسجيله خارج ملعبه، إلا أن مدرب الفريق الملكي يرى أن كل الاحتمالات واردة في مواجهة الإياب، لاسيما مع الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كل فريق.

وأوضح: “النتيجة جعلت كل الاحتمالات واردة، الفريقان يمتلكان مواهب كثيرة داخل الملعب، وقادرين على صناعة الفارق في لحظات”.

وحول أداء البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، الذي شارك في “الكلاسيكو” الأول له، شدد المدرب الأرجنتيني على إمكانيات اللاعب الشاب، ولكنه لم يغفل أيضاً دور زملاؤه “الذين ساعدوه على التوهج بهذا الشكل”.

ورغم أفضلية الفريق الملكي بالهدف خارج الأرض، إلا أن المشهد لم يحسم بعد وتأجلت الأمور لموقعة سانتياجو برنابيو يوم 27 من هذا الشهر.