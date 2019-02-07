فالفيردي: كل الاحتمالات واردة في مواجهة البرنابيو

قال المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، عقب تعادل فريقه أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك على ملعب كامب نو، إن حظوظ الفريقين “متساوية في التأهل” للنهائي، مؤكداً أنه لا يوجد “مرشح فوق العادة” قبل خوض الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأقر المدرب الباسكي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة بتفوق المنافس في الدقائق الأولى من المباراة، ولكنه أيضاً أثنى على رد فعل اللاعبين عقب استقبال شباكهم لهدف مبكر في الدقيقة 6 عن طريق لوكاس فاسكيز.

وأشار: “لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، والريال تقدم بهدف، إلا أننا بدأنا ندخل في الأجواء تدريجياً وهددنا مرماهم، هناك فرصة لراكيتيتش في العارضة، وأخرى للويس سواريز، كنا الطرف الأفضل في اللقاء، ولكن كان هناك بعض التغيرات في بعض الفترات”.

وحول حظوظ فريقه في مواجهة الإياب (يوم 27 من هذا الشهر)، يرى مدرب “البلاوغرانا” أن البرسا قادر على الفوز في البرنابيو.

وقال في هذا الصدد: “كل الاحتمالات واردة، لأن النتيجة لا تعطي الأفضلية لفريق على حساب الآخر، ما زال هناك الكثير، كنا ندرك أن الأمور لن تكون سهلة”.

وحول البدء بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني، أجاب فالفيردي بأنه: “يتخذ قراراته فيما يراه الأصلح للفريق وللاعب نفسه، هو بحالة جيدة”.

ولم يفصح عن إمكانية إشراك قائد الفريق الكاتالوني منذ البداية في مواجهة الأحد المقبل على ملعب سان ماميس أمام اثلتيك بلباو: “إذا كان بحالة جيدة، فسيلعب، والعكس إن لم يكن كذلك، أتمنى أن يبدأ منذ البداية”.

كما أثنى المدرب على أداء الثنائي البرتغالي نيلسون سيميدو والبرازيلي مالكوم فيليبي، الذي سجل هدف التعادل، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يمنح هذا الهدف اللاعب اللاتيني الثقة خلال الفترة المقبلة.

وحول أداء البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو، الذي ظهر بأداء باهت، قال: “أنت تسألوني كثيراً عن فيليبي (كوتينيو)، أعلم أن الجماهير تنتظر الكثير من جميع اللاعبين، وبشكل خاص المهاجمين، هو لاعب مهم ويكتسب ثقة في كل مباراة يلعبها”.