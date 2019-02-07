مالكوم: أتطلع لمزيد من الدقائق مع برشلونة

أكد المهاجم البرازيلي مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا صاحب هدف التعادل لبرشلونة أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا إنه سيعمل من أجل لعب المزيد من الدقائق.

وحل مالكوم أمس في التشكيلة الأساسية محل قائد برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جلس على مقاعد البدلاء لشعوره بآلام.

وعقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية وانتهى بالتعادل (1-1) قال مالكوم: “الجمهور وزملائي دائماً ما يساعدونني، بمزيد من الثقة سأحاول أن ألعب بشكل أكبر”.

وعن اللقاء قال مالكوم: “مباراة ريال مدريد دائماً ما تكون الأصعب في العام، استطعنا التعادل حتى تكون لدينا فرص للتأهل في سانتياغو برنابيو”.