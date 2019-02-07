الخماسي الحديث ينهي استعداده للبطولة الأفريقية وبطولة كأس العالم

كتب - وليد خليل:

أنهـى الإتحـاد المصري للخماسي الحديث إستعداده لتنظيـم البطـولة الأفريقيـة المؤهلـة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتـى سـوف تقـام يـوم 24 فبـرايـر 2019 ، بطولة كأس العالم للخماسى الحديث والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 3 مارس 2019، على ملاعب نادى بلاتنيوم في التجمع الخامس بالقاهرة.

حيـث أكـدت حتى الآن 30 دولـة مشاركتها فـى بطولة كأس العالم هـم الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وأسبانيا وتركيا وأوكرانيـا بالإضـافـة إلـى مصـر

الدولـة المنظمـة بعـدد 81 لاعـب و 70 لاعبـة و 93 إدارى ومـدرب.

صرح المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث بان الاتحاد عقد مع اللجنة المنظمة عدة اجتماعات تنسيقية من أجل الوقوف على اخر الاستعدادات لتنظيم البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 وبطولة كأس العالم، و كذلك استعدادات المنتخب المصرى الذى يشارك بـ 24 لاعب ولاعبة.

وأضاف العريان: أن مجلس إدارة الإتحاد المصري للخماسي الحديث وافق علـى طلـب كل من منتخبات البحرين وبيلاروسيا وليتوانيا وتركيا وأوكرانيا

و جنوب افريقيا للانضمام لمعسـكر تـدريبـى مع المنتخـب المصـرى قبـل فعاليـات البطـولة كأس العالـم ، حيـث تبدأ وصول المنتخبات إلى القاهرة يوم الأحد القادم.

هــذا وقــد أكـد الإتحـاد الدولـى للخماسـى الحديـث أنـه سـوف يصـل القاهـرة لحضـور فعاليـات البطولة الأفريقيـة وبطـولة كأس العالـم ببعثـة مكـونـة من 20 فــرد علـى رأسهـم كلاوس شـورمـان رئيـس الإتحـاد الدولـى وشاينـى فانـج سكرتيـر عـام الإتحـاد الدولـى بالإضـافـة إلـى رئيـس لجنـة المنشطـات ورئيـس اللجنـة الفنيـة ورئيـس لجنـة التسـويـق ورئيـس لجنـة الإعـلام.

يذكـر أن اللجنـة العليـا المنظمـة برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان قـد إجتمعـت باللجنـة المنظمـة للبطـولتان ، والكابتـن عـوض سـامـي مديـر البطـولتان للوصـول لآخـر المسـتجدات لتجهيـز ملاعـب البطـولة بنادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس والتذليل كافـة العقبـات وإتخـاذ كافـة الأجراءات والموافقات الأمنية لتأمين الدول المشاركة بالبطولة.