الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على تنظيم بطولة أفريقيا لكرة السلة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

تواصل اللجنة العليا المنظمة لمباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشرة لبطولة أفريقيا للسلة «الأفروليج» بالنادي الأهلي اجتماعاتها برئاسة جوهر نبيل، عضو مجلس الإدارة؛ لوضع اللمسات الأخيرة من استضافة المباريات التي تنطلق، غدا الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتابعت اللجنة آخر التجهيزات الخاصة بانطلاق المباريات بعد وصول مندوبي الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي، لمتابعة المباريات التي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، إلى جانب التأكيد على انتهاء تجهيز الصالة بعد صيانتها بشكل كامل، وتركيب

الساعات الرقمية والملصقات الخاصة بالبطولة.

وحرص جوهر نبيل، رئيس اللجنة، على متابعة كافة ما يلزم من ترتيبات قبل انطلاق المباريات، في الوقت الذي قام فيه بالتواصل مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي؛ للتأكيد على دعم مجلس الإدارة الكامل له في مهمته، ومساندته من أجل عبور هذه المرحلة والتأهل إلى دور الثمانية، بعد تدعيم صفوف الفريق بأكثر من لاعب محترف

خلال الفترة الماضية.

وتنطلق مباريات البطولة، غدا، بمباراة بين فيروفيارو بطل موزمبيق أمام فريق «REG» الرواندي، التي تقام في السادسة مساء، بينما يلتقي الأهلي مع فريق أول أغسطس الأنجولي في الثامنة والنصف مساء.

وفي السادسة، مساء السبت المقبل، يلتقي فريقي أول أغسطس الأنجولي و«REG» الرواندي، أما في الثامنة والنصف مساء فيلتقي الأهلي مع فريق فيروفيارو بطل موزمبيق، وتختتم مباريات دور الستة عشرة، الأحد المقبل، بمباراة مهمة في السادسة مساء بين فريقي أول أغسطس الأنجولي وفيروفيارو بطل موزمبيق، وفي الثامنة والنصف مساء يلتقي الأهلي مع فريق «REG» الرواندي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة.