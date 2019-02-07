نتائج متوزنة بين الإسماعيلي والمقاصة قبل مباراة الليلة

يترقب جماهير النادي الإسماعيلي المباراة المنتظرة أمام مصر المقاصة، والتي تقام فى الساعة السابعة مساء الخميس، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ21 بمسابقة الدورى الممتاز.

والتقى الفريقان في 11 مباراة حقق خلالها الدراويش الفوز في 4 مواجهات وتلقى الخسارة في مثلهم وتعادل الفريقان فى 3 مباريات.

تاريخ مباريات الإسماعيلي والمقاصة :

موسم ٢٠١٠ – ٢٠١١

الإسماعيلى – المقاصة (1-1)

أحمد صديق

المقاصة ٠ – ٠ الإسماعيلى

موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥

الإسماعيلى – المقاصة (2-2)

جون أنطوى ومحمود عبد العزيز

الإسماعيلى – المقاصة (2-0)

عمر الوحش وكينيث اوكشيكو

موسم ٢٠١٥ – ٢٠١٦

الأربعاء ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥ ( الأسبوع ١٠

الإسماعيلى – المقاصة (1-4)

مروان محسن

المقاصة – الإسماعيلى (3-2)

شوقى السعيد – بناهينى

موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧

الإسماعيلى – المقاصة ( 1-2)

بناهينى

المقاصة – الإسماعيلى ( 3-2)

عماد حمدى – كالديرون

موسم ٢٠١٧ – ٢٠١٨

المقاصة – الإسماعيلى ( 1-4)

محمود متولى – محمد فتحى – كريم بامبو – إسلام عبد النعيم

الإسماعيلى – المقاصة (2-1)

شكرى نجيب – حسنى عبد ربه

موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩

الإسماعيلى – المقاصة (1-0)

ريتشارد بافور