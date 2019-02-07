رئيس المقاصة: الأندية تتكاتف لاستكمال الدوري والكأس

أكد محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن اجتماع الأندية مع مجلس اتحاد الكرة شهد تكاتفًا وتعاونَ الأندية، لاستكمال الدوري، لنهايته دون إيقاف، واستكمال مسابقة كأس مصر في ظل تنظيم كأس أمم أفريقيا.
أضاف عبدالسلام، أن توقيت المباريات من الممكن أن تأتيعلى حساب الأندية، لكن جميع الأندية لديها استعداد للتضحيات، للوصول للهدف الأسمى، و هو بطولة الأمم الأفريقية.
أوضح رئيس نادي مصر المقاصة في تصريحات إذاعية لبرنامج من الآخر، أن ناديه لديه استعداد المشاركة
قال عبدالسلام: إن الدوري هذا الموسم طويل، والمنافسة قوية، والفرق في النقاط بين الفرق قليل، وثلاث نقاط مكسبًا، من الممكن ترفع رصيد فريق 5 مراكز، و خسارتهم تهبط فرق إلى 4 مراكز، لكن المقاصة يحاول أن يجتهد.
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