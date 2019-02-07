رئيس المقاصة: الأندية تتكاتف لاستكمال الدوري والكأس

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

أكد محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن اجتماع الأندية مع مجلس اتحاد الكرة شهد تكاتفًا وتعاونَ الأندية، لاستكمال الدوري، لنهايته دون إيقاف، واستكمال مسابقة كأس مصر في ظل تنظيم كأس أمم أفريقيا.

أضاف عبدالسلام، أن توقيت المباريات من الممكن أن تأتي

على حساب الأندية، لكن جميع الأندية لديها استعداد للتضحيات، للوصول للهدف الأسمى، و هو بطولة الأمم الأفريقية.

أوضح رئيس نادي مصر المقاصة في تصريحات إذاعية لبرنامج من الآخر، أن ناديه لديه استعداد المشاركة

بأي شيء، لإنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، لأنها في النهاية صورة مصر بأكملها و ليس اتحاد الكرة.

قال عبدالسلام: إن الدوري هذا الموسم طويل، والمنافسة قوية، والفرق في النقاط بين الفرق قليل، وثلاث نقاط مكسبًا، من الممكن ترفع رصيد فريق 5 مراكز، و خسارتهم تهبط فرق إلى 4 مراكز، لكن المقاصة يحاول أن يجتهد.