أحمد مجاهد يكشف الأندية التى استغنت عن ملاعبها لاستضافة أمم أفريقيا

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم:

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن الأندية عرضت الاستغناء عن ملاعبها، من أجل استضافة أمم أفريقيا 2019.

أوضح أحمد مجاهد في تصريحات لبرنامج "ساعة

مع شوبير"، أن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية كان مثمرًا بعد حضور 17 ناديًا من أندية الدوري المصري ، للاتفاقعلى خطة المرحلة المقبلة من المسابقة.

أبدى مجاهد رضاه عن اجتماع الجبلاية، والأندية بعد الاتفاق في وجهات النظر على إحالة أزمة مؤجلات الدوري المصري إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لحسم الموقف وعرضه على مجلس الإدارة.