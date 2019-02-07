أحمد مجاهد يكشف الأندية التى استغنت عن ملاعبها لاستضافة أمم أفريقيا

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن الأندية عرضت الاستغناء عن ملاعبها، من أجل استضافة أمم أفريقيا 2019.
أوضح أحمد مجاهد في تصريحات لبرنامج "ساعةمع شوبير"، أن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية كان مثمرًا بعد حضور 17 ناديًا من أندية الدوري المصري، للاتفاق
أبدى مجاهد رضاه عن اجتماع الجبلاية، والأندية بعد الاتفاق في وجهات النظر على إحالة أزمة مؤجلات الدوري المصري إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لحسم الموقف وعرضه على مجلس الإدارة.
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