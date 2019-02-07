وزارة الرياضة تعلن عددًا من الأنشطة الشبابية

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

تنظم وزراة الشباب والرياضة بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، خلال الفترة المقبلة.

من المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر