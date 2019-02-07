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وزارة الرياضة تعلن عددًا من الأنشطة الشبابية

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وزارة الرياضة تعلن عددًا من الأنشطة الشبابيةأشرف صبحي وزير
كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

 تنظم وزراة الشباب والرياضة بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، خلال الفترة المقبلة.

 من المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر

للإعلان عن خطة تنفيذ تلك الأنشطة التي ستنظمها الوزارة بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 17إلى 21 فبراير الجاري، يأتي ذلك مع

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تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، والثقافة الأفريقية لعام 2019 ،وذلك تحت شعار "المجد لقارتنا السمراء"، تحت رعاية وحضور د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم حافظ، محافظ أسوان، ورؤساء الاتحادات النوعية المنفذة للأنشطة، واتحادات الاتحادات الأفريقية الأوكسا.

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