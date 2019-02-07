وزارة الرياضة تعلن عددًا من الأنشطة الشبابية

أشرف صبحي وزير الرياضةكتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم
تنظم وزراة الشباب والرياضة بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، خلال الفترة المقبلة.
من المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمرللإعلان عن خطة تنفيذ تلك الأنشطة الرياضية التي ستنظمها الوزارة بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 17إلى 21 فبراير الجاري، يأتي ذلك مع
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