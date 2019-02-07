وزارة الرياضة توفر 3000 فرصة عمل بالقليوبية

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

توفر وزارة الشباب والرياضة 3000 فرصة عمل لشباب الخريجين بالقطاع الخاص، وذلك بملتقى توظيف القليوبية، والذى تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب يوم السبت المقبل الموافق 9 من فبراير الجارى بإستاد بنها الرياضى.

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أن الوزارة تنتهج في سياستها العامة

نهج المساعدة في القضاء على مشكلة البطالة، وتضع ضمن أولوياتها التعاون مع الجهات المعنية للوصول لعلاج تلك المشكلة من جذورها.

وأضاف "صبحى" أن الوزارة تولى اهتمامًا خاصًا بالشباب، من خلال إقامة العديد من ملتقيات التشغيل، لتوفير فرص العمل

الحقيقية، علاوة على توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، إضافةً إلى توفير وظائف غير تقليدية للشباب.

جدير بالذكر مشاركة أكثر من 40 شركة خاصة في مجالات (الملابس – المواد الغذائية – مطاعم – أمن – عمال إنتاج – أدوية – تسويق إلكترونى)، وسيتم توفير فرص عمل لشباب الخريجين من حملة المؤهلات، أو بدون مؤهل، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.