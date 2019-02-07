اتحاد السلاح يعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف تفاصيل استضافة كأس العالم

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

يعقد اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى مؤتمرا صحفيا، الاثنين المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وذلك تمام العاشرة صباحا بفندق تيوليب.

صرح رئيس اتحاد السلاح أنه سيتم خلال المؤتمر الكشف عن كافة

تفاصيل استضافة وتنظيم مصر لبطولتى الجائزة الكبرى لسلاح السيف رجال وسيدات، وكأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات أيضا.

قال الحسينى إن بطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها مصر للمرة الأولى ستقام خلال فبراير الجاري

فى الفترة من 22 إلى 24، بينما تقام بطولة كأس العالم فى المدة من 1 إلى 3 مارس المقبل.

أضاف قائلا إن تنظيم مصر لهاتين البطولتين الكبيرتين يعد بروفة قوية للغاية، استعدادا لتنظيم مصر بطولة العالم للناشئين 2021.

من جانب آخر حدد اتحاد السلاح موعد استئناف النشاط المحلى، وذلك اعتبارا من 7مارس حتى 27 أبريل المقبلين.