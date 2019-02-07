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تعادل فريق برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، بهدف لكل منهما، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب ستاد كامب نو، ضمن منافسات ذهاب نصفنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
افتتح لوكاس فاسكيز التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل مالكوم
وتعادل فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد، بهدف لكل منهما، في المباراة التي شارك فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كبديل خلال الشوط الثاني.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو
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