رياضة | طارق مجدي حكما للمقاصة والإسماعيلي.. و"سلامة" للجونة والإنتاج الحربي

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الخميس ضمن الأسبوع ال 21 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الجونة والإنتاج الحربي : محمد سلامة ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد رشدي، ويحيى عبد الحميد حكماً رابعاً، وكل من صبري إبراهيم وسيد عبد الله حكماً خامساً.

مصر المقاصة والاسماعيلي : طارق مجدي ويعاونه هاني العراقي وممدوح مصطفى، وهاني أمين حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وعمرو الشناوي حكماً خامساً.

المقاصة والإسماعيلي في صراع الواقعية والكرة الجميلة