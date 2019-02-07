رياضة | طارق مجدي حكما للمقاصة والإسماعيلي.. و"سلامة" للجونة والإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مجدي حكما للمقاصة والإسماعيلي.. و"سلامة" للجونة والإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الخميس ضمن الأسبوع ال 21 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :
الجونة والإنتاج الحربي : محمد سلامة ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد رشدي، ويحيى عبد الحميد حكماً رابعاً، وكل من صبري إبراهيم وسيد عبد الله حكماً خامساً.
مصر المقاصة والاسماعيلي : طارق مجدي ويعاونه هاني العراقي وممدوح مصطفى، وهاني أمين حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وعمرو الشناوي حكماً خامساً.
المقاصة والإسماعيلي في صراع الواقعية والكرة الجميلة
يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره الإسماعيلي في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل المقاصة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة.
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وتعد مباراة اليوم مواجهة فنية بين واقعية طلعت يوس المدير الفني للمقاصة والكرة الجميلة للدراويش بقيادة مدربه سيدومير يانوفيسكي.
صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 45 نقطة
2- بيراميدز 42 نقطة
3- الأهلي 36 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- المقاولون العرب 28 نقطة
6- الإنتاج الحربي 28 نقطة
7- المصري البورسعيدي 26 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- سموحة 25 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة
11- الإسماعيلي 23 نقطة
12- الجونة 22 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- إنبي 21 نقطة
15- النجوم 21 نقطة
16- الاتحاد السكندري 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 18 نقطة
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