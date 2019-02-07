رياضة | أسطورة ليفربول: محمد صلاح "مش طماع".. وسيصبح هدافا عظيما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول: محمد صلاح "مش طماع".. وسيصبح هدافا عظيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى روبي فاولر أسطورة ليفربول، أن موهبة المحترف المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، في اللعب كمهاجم، لم تكن مفاجأة بالنسبة له.

وعقب موسمه الأول مع ليفربول، أحرز صلاح 44 هدفاً وكان في الأغلب يتمركز على الجانب الأيمن، قبل أن يقرر يورغن كلوب هذا الموسم إشراكه كمهاجم صريح.

وواصل النجم المصري إثبات قدراته التهديفية، محرزاً 16 هدفاً في 33 مباراة خلال الموسم الجاري، كما وصل إلى الهدف رقم 50 له في الدوري الإنجليزي.

وشرح فاولر الذي سجل 30 هدفاً مع الريدز في ثلاثة مواسم متتالية، كيف تمكن صلاح من تطويع مهاراته وذكائه في تحقيق الانتقال السلس من مركز الجناح للمهاجم الصريح.

وقال فاولر لموقع ليفربول: سجله رائع. حينما تراه يلعب، تكون واثقاً من قدرته على التهديف إذا أستمر في الحصول على الفرص. لقد أحرز 50 هدفاً في الدوري، وأعتقد أنه أسرع من أي شخص في تاريخ ليفربول. هذا أمر لا يصدق.

وتابع: لم يفاجئني الأسلوب الذي لعب به، لأنه لاعب جيد بغض النظر عن موقعه. في بعض الأحيان يكون غير تقليدي في التعامل مع الكرة. هو فعال للغاية. محمد صلاح يسجل الأهداف من لا شيء. يستطيع اللاعبون الأذكياء اللعب في أي مكان، وصلاح تجسيد للاعب الذكي.

وأضاف روبي فاولر: كرة القدم تغيرت. قبل سنوات كان الأمر يعتمد على اللعب بلاعب رقم 9 وخلفه رقم 10، لكن الآن تلعب بمهاجم صريح وخلفه ثلاثة يقدمون الكثير من الدعم صلاح أثبت قدرته على خلق مساحة لنفسه ولزملائه.

وأكمل: هذه هي طريقة كرة القدم في الوقت الحالي التشكيلات تتغير، ولكننا نحصد فوائد قدرته على اللعب في مواقع مختلفة. صلاح أثبت أنه ليس من المهم أين يلعب في الثلث الأخير، لديه دائماً القدرة على خلق الفرص وتسجيل الأهداف.

وقال روبي فاولر: محمد صلاح ليس أنانياً أو طماعاً، ولكن أعتقد أنه أسلوب لعبه تغير وبات أكثر تركيزاً ورغبة في تسجيل الأهداف هو في الطريق ليكون هدافاً عظيماً، أعتقد أن المهاجم في بعض الأحيان يكون في حاجة للقليل من الأنانية.

وأتم: لا أقول إن هذا الأمر سيء أو جيد، ولكن إذا نظرت إلى جميع المهاجمين الكبار في العام الماضي سواء كانوا يلعبون في ليفربول أم لا، ستجد لديهم دائماً هذا القدر القليل من الطمع في نفوسهم، لهذا هو جيد بالنسبة له وبالتأكيد بالنسبة لنا.