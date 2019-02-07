رياضة | أسوأ 4 قرارات في اختفاء طائرة إيميليانو سالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوأ 4 قرارات في اختفاء طائرة إيميليانو سالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت أخطاء عديدة في قضية اختفاء طائرة إيميليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الإنجليزي الذي كان من المفترض أن ينتقل إليه من نانت الفرنسي.

قرارات سيئة في قضية إيميليانو سالا

- أسوأ القرارات كانت موقف نادي كارديف سيتي بعدم المشاركة في عملية البحث عن إيميليانو سالا أو تمويل عمليات البحث الخاصة.

- ثاني أسوأ القرارات كانت مطالبة نادي نانت الفرنسي بقيمة الصفقة كاملة والبالغة 15 مليون يورو أثناء البحث عن الطائرة المفقودة دون مراعاة أي جوانب إنسانية.

- جمع 260 ألف جنيه إسترليني فقط لتمويل عملية البحث الخاصة.

- اتهام صديق سالا لوكيل اللاعب أنه أجبره على ركوب الطائرة ليلًا رغم رفضه

انتشال جثة من طائرة "سالا" يثير علامات استفهام جديدة

انتشل فريق البحث عن إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي الإنجليزي الذي فقد أثره منذ أسابيع جثة كانت داخل حطام الطائرة التي استقلها اللاعب الأرجنتيني للانتقال إلى ناديه الجديد.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أنه لم يتم تحديد هوية الجثة التي تم انتشالها ولم يتم التعرف على هويتها إذا كانت تعود إيميليانو سالا أو قائد الطائرة ديفيد أبوتسون لكن يرجح أنها للطيار وهو ما يثير علامات الاستفهام حول اختفاء اللاعب.

كان إيميليانو سالا صاحب الـ 28 عامًا، قد اختفى في ظروف غامضة أثناء سفره على متن طائرة خاصة من فرنسا إلى إنجلترا، وذلك تمهيدًا لانضمامه لصفوف فريقه الجديد كارديف سيتي.

قائمة عظماء البرازيل الذين سجلوا لبرشلونة في ريال مدريد

أصبح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا مهاجم برشلونة ضمن قائمة العظماء البرازيليين في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشفت شبكة "بليتشر ريبورت" عن أن مالكوم انضم لقائمة اللاعبين البرازيليين الذين نجحوا في التسجيل بقميص برشلونة أمام ريال مدريد وهم رونالدينيو ووريفالدو ورونالد وروماريو ونيمار دا سيلفا وفيليب كوتينيو.

وأوضح موقع برشلونة الرسمي أن مالكوم أصبح من اللاعبين الذين يسجلون في أول مشاركة بالكلاسيكو بعد هدفه أمس حيث تضم القائمة صامويل إيتو وتييري هنري وجيرارد بيكيه وزلاتان إبراهيموفيتش وبيدرو رودريجيز وديفيد فيا وجيفرين سواريز ونيمار دا سيلفا ومارك بارترا وأرتورو فيدال.

سيرجيو راموس يتفوق على ميسي

تفوق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على ليونيل ميسي نجم برشلونة بعد مباراة الكلاسيكو التي أقيمت أمس بملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بالتعادل 1 ـ1.



وشارك سيرجيو في المباراة رقم 40 في الكلاسيكو بفارق مباراة عن ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني بـ39 لقاءَ.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن 3لاعبين فقط شاركوا في الكلاسيكو أكثر من راموس وميسي عبر التاريخ، هم فرانشيسكو خينتو، ومانويل سانشيز، من ريال مدريد، وتشافي هيرنانديز من برشلونة، برصيد 42 مباراة لكل منهم.

راموس حاول إصابة نجم برشلونة على طريقة محمد صلاح

حاول سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد إصابة مالكوم جناح برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعمد سيرجيو راموس شد ذراع مالكوك لإيقاعه على الأرض وإصابته كما فعل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي مما أدى لإصابته في كتفه وغيابه لأكثر من 3 أسابيع وهي الإصابة التي أثرت على مستواه في مونديال روسيا مع منتخب مصر.

ونجا مالكوم من تعمد سيرجيو راموس لإصابته ووقع على الأرض فقط دون أن يتعرض لإصابة خطيرة كما حدث مع محمد صلاح.

كانت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال ومدريد قد انتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة يرفض ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد

رفض نادي برشلونة الإسباني ارتداء قميص يحمل لون فريق ريال مدريد في موسم 2020-2021 والذي يشبه علم كرواتيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ الشركة المصنعة لقميص برشلونة اقترحت القميص الاحتياطي لآخر موسم لجوسيب ماريا بارتوميو رئيسًا للفريق باللون الأبيض والذي يشبه احتياطي فريق هويسكا والذي يلعب في الدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأضافت أن برشلونة رفض هذه الألوان شكلًا وموضوعًا لكون الأبيض هو اللون المميز للغريم ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

صدمة تاريخية للنجم ليونيل ميسي في كلاسيكو الكأس

وواصل ليونيل ميسي نجم برشلونة حالة الجفاف في الأهداف أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولم ينجح ليونيل ميسي في هز شباك ريال خلال 7 مواجهات سابقة في كأس ملك إسبانيا ولم يحقق برشلونة الانتصار سوى في مباراة وحيدة، كانت في 18 يناير من عام 2012 في ذهاب ربع النهائي بهدفي كارلوس بويول وبلال أبيدال، مقابل تسجيل كريستيانو رونالدو لهدف الفريق الملكي.

تاريخ ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا (تفوق ملكي)

وتعادل ريال مدريد مع برشلونة بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد مباراة مثيرة على ملعب كامب نو.

ويتفوق برشلونة تاريخيًا على غريمه ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تقابل الفريقان في 34 مباراة بالبطولة المحلية منذ انطلاقها عام 1903، فاز الريال في 12 مباراة، مقابل 14 انتصارًا لبرشلونة، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات بينهما.

سجل ريال مدريد 65 هدفًا خلال مبارياته ضد برشلونة في كأس إسبانيا، مقابل 64 هدفًا للفريق الكتالوني.

وتقابل برشلونة وريال مدريد في هذا الدور 6 مرات أعوام، 1916، 1943، 1954، 1993، 2013، 2019 بواقع (13 مباراة)، فاز الريال في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفريق الكتالوني، والتعادل كان حاضرًا في 4 مباريات.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.