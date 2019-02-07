رياضة | يوفنتوس يخطط لخطف "هدف" برشلونة

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سيعقد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي اجتماعاً مع وكيل اللاعبين مينو رايولا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة واحدة من أهم صفقات سوق انتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فإن يوفنتوس يريد أن يستغل علاقته الجيدة مع رايولا من أجل التوقيع مع المدافع الهولندي لنادي أياكس ماتياس دي ليخت.

وأشار الموقع أن أولوية يوفنتوس هي تأمين خدمات دي ليخت وهزيمة برشلونة في سباق التعاقد معه.

وأضاف الموقع أن ليس دي ليخ فقط هو سبب اجتماع يوفنتوس مع رايولا، حيث يرغب البيانكونيري في تمديد عقد مهاجمه الشاب مويس كين، المهاجم الذي رفض مدرب اليوفي ماسيميليانو أليجري رحيله عن الفريق، إذ يعتقد المدرب أن عمل المهاجم الشاب مع نجوم كبار ككريستياو رونالدو وماريو مانزوكيتش سيكون أفضل له من اللعب في أي مكان أخر في الفترة الحالية، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأشار الموقع أيضاً أن يوفنتوس يمكنه أن يدخل كين في صفقة دي ليخت في ظل اهتمام النادي الهولندي به، ولكن على يوفنتوس أن يقنع اللاعب بالتجديد والأهم هو أن يقنع وكيله رايولا.