رياضة | الجمعة.. فكري صالح يبدأ حلم 100 حارس محترف في مصر من الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. فكري صالح يبدأ حلم 100 حارس محترف في مصر من الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري أكاديمية سبورت ستار، يوم الجمعة المقبلة اختبارات لحارس المرمي في محافظة الشرقية، في إطار مشروع ألف حارس محترف في مصر أم الدنيا والتي يتبناه الكابتن فكري صالح، مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق، والمشرف على حراس قطاع ناشئين وادي دجلة الحالي.

ويبدأ فكري صالح، أول خطوة فى الحلم لاختيار 100 حارس محترف من مصر، أسوه بالمشروع التي تتبناه مصر ووزارة الشباب والرياضة بألف لاعب محترف.

حلم "الجنرال" سيكون له دور كبير في تطوير المنظومة الكروية في مصر، في ظل تراجع مستوي حراس المرمي في الفترة الأخيرة، ووجود أخطاء كارثية تسببت خسارة أنديتهم.

يذكر أن "الجنرال"فكري صالح، شيخ حراس مرمي مصر، له تاريخ كبير في تدريب حراس المرمي، وخرج من يده أبرز حراس في تاريخ مصر، أبرزهم عصام الحضري، ثابت البطل، وأحمد شوبير، وأحمد الشناوي، وعبدالواحد السيد، وعادل المأمور.