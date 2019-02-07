رياضة | مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن النجوم بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن النجوم بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات عبدالله جمعة مدافع الزمالك، مهددا بالغياب عن الأبيض أمام النجوم في اللقاء المقرر له السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام بعدما تعرض للالم خلال المران الأخير للفريق الأبيض، في موضع الإصابة التي تعرض لها وقت تواجد الفريق في رحلة كينيا، والتي كانت عبارة عن كدمة في وجه القدم.

ويخشي الجهاز الفني للزمالك بقياد السويسري جروس من تفاقم إصابة اللاعب في حالة الدفع به أمام النجوم في لقاء السبت، ويدرس الدفع ببهاء مجدي في مركز الظهير الأيسر بديلاً منه.

يذكر أن الزمالك يحتل قمة الدوري العام برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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