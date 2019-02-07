كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن النجوم بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بات عبدالله جمعة مدافع الزمالك، مهددا بالغياب عن الأبيض أمام النجوم في اللقاء المقرر له السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام بعدما تعرض للالم خلال المران الأخير للفريق الأبيض، في موضع الإصابة التي تعرض لها وقت تواجد الفريق في رحلة كينيا، والتي كانت عبارة عن كدمة في وجه القدم.
ويخشي الجهاز الفني للزمالك بقياد السويسري جروس من تفاقم إصابة اللاعب في حالة الدفع به أمام النجوم في لقاء السبت، ويدرس الدفع ببهاء مجدي في مركز الظهير الأيسر بديلاً منه.
يذكر أن الزمالك يحتل قمة الدوري العام برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
خاص - تضاؤل فرص لحاق مصطفى فتحي بمواجهة النجوم
تضاءلت فرص مصطفى فتحى لاعب الزمالك فى اللحاق بمواجهة الفريق بمباراة النجوم المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات بالدورى العام.
وواصل اللاعب تدريباتة العلاجية فى مران أمس الأربعاء حيث لم يشارك فى المران بسبب الإصابة التي يعانى منها.
وكشف مصدر بالفريق أن فرص اللاعب فى اللحاق بمباراة السبت المقبل تبدو صعبة فى ظل عدم جاهزيته الفنية و البدنية الكاملة حيث لم يتدرب مع الفريق حتي الآن و يؤدي تدريبات علاجية.
يذكر أن اللاعب غاب عن الزمالك في مبارتي بيراميدز و جورماهيا الكيني بسبب الإصابة فى القدم التى تعرض لها فى مران الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن النجوم بسبب الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.