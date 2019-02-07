رياضة | مجلس الأهلي يصدر 11 قرارا جديدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي يصدر 11 قرارا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد، أمس الأربعاء، بفرع مدينة نصر، إطلاق اسم حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، على قاعة اجتماعات مجلس الإدارة بفرع مدينة نصر وذلك في إطار ترسيخ قيم ومبادي القلعة الحمراء

أهم قرارات مجلس الأهلي

* افتتاح صالة الكاراتيه بمقر الجزيرة، اليوم الخميس، بعد تطويرها في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

* تعيين العديد من المديرين لبعض المناصب الشاغرة، وفقًا للسير الذاتية التي درستها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومحمد سراج أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وحازم هاني، مستشار المجلس للموارد البشرية، وتقرر تعيين الأسماء الآتية:

اللواء هشام فاروق محمد جنيد، مديرًا لإدارة المباريات، واللواء خالد عبد الرحمن عبد الهادي، مدير أمن فرع الشيخ زايد، واللواء سمير علي السيد علي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية للفروع الثلاثة، والمهندس أحمد إسماعيل ماهر مديرًا لإدارة الصيانة، والمهندس خالد محمد إسماعيل طه مساعدًا لمدير إدارة الصيانة بالجزيرة، وهبة منير مديرًا لإدارة الخدمات بفرع مدينة نصر، ورشا محمد السيد مديرًا للمنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر، والعميد أحمد عزت عبد الخالق مديرًا لإدارة الخدمات بفرع الشيخ زايد، وحسين سعد عبد العزيز مديرًا لمجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.

*الموافقة على مقترح إدارة المكتبات بإقامة حفل لأكاديمية الباليه يوم 6 إبريل القادم.

*الموافقة على مذكرة التفاهم مع بنك المعرفة المصري، وفقًا لبروتكول التعاون الذى وقعه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتقديم خدمات لأعضاء النادي للاطلاع والثراء العلمي.

*اعتماد قرار محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض لتسيير شئون كرة القدم، بتشكيل هيئة طبية من كبار الأساتذة لوضع آلية علمية لمواجهة شبح الإصابات، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، والأستاذ الدكتور ياسر المليجي، والأستاذ الدكتور أحمد خليف.

*تكليف مهند مجدي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الكاراتيه في بطولة النمسا في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، وافق المجلس على الميزانيات المقدمة لبطولات افريقيا الثلاث التي ينظمها النادي في السلة رجال والكرة الطائرة «رجال وسيدات»، وتكليف اللجان المشرفة على البطولات الثلاث لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن التنظيم بما يليق بالنادي الأهلي ومكانته في تنظيم البطولات القارية.

*الموافقة على إقامة معسكر تدريبي لفريق الكرة الطائرة «سيدات» في صربيا خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس المقبل، استعدادًا لبطولة افريقيا التي ينظمها النادي الأهلي الشهر القادم.

*الموافقة على إقامة بطولة الأهلي المفتوحة للاسكواش التي تقام في الفترة من 14 إلى 26 مارس المقبل، وكذلك الموافقة على مشاركة فريق كرة الماء في البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 7 مارس القادم.

* الموافقة على دعم السباح أحمد ذكي في إطار برنامج البطل الأولمبي بإقامة معسكر تدريبي للسباح في أمريكا.

*الموافقة على إقامة معسكر داخلي لفريق كرة اليد «رجال» وفقًا للطلب الذى تقدم به السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق، في إطار برنامجه للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفريق.

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صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه