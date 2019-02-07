رياضة | الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الحدود.. و"فتحي وأزارو ومحسن" يواصلون التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الحدود.. و"فتحي وأزارو ومحسن" يواصلون التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل ثلاثي الأهلي أحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن، استكمال برنامجهم البدني للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وتجهيزهم للمباريات الرسمية.

ويخضع فتحي ومروان وأزارو، لبرنامج بدني، تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، وبات الثلاثي قريبا من العودة إلى التواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية، بعدما قطعوا شوطا كبيرا في المران البدني.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي قد أعلن من قبل عن اقتراب عودة الثلاثي للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالتهم بشكل كبير في الفترة الماضية.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة حرس الحدود التي تقام غدا في إطار مواجهات الاسبوع الـ21 من عمر بطولة الدوري العام.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود

يختتم الأهلي تدريباته اليوم الخميس عليى ملعب التتش، استعدادا لمباراة حرس الحدود، والمقرر إقامتها غدا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران، يعلن الأوروجواياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، القائمة التي تدخل معسكرًا مغلقًا؛ استعدادا لمواجهة الغد.

ويبحث الأهلي عن استكمال انتصاراته في بطولة الدوري عندما يستضيف غدا فريق الحرس، بعد الفوز الأخير الذي حققه علي انبي بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة الحرس

يعقد مارتن لاسارتي مدرب الأهلي محاضرة فيديو مع لاعبي الفريق عقب مران اليوم، الخميس، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود قبل مواجهتهما معاً غداً في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي على مشاهدة عدة مباريات لفريق الحدود؛ لدراسته جيداً والتعرّف على نقاط القوة والضعف فيه لشرحها للاعبي الفريق في محاضرة اليوم.

ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية في بطولة الدوري، حيث يرغب في الفوز على حرس الحدود بعدما فاز في المباريات الأربعة الأخيرة محلياً حيث هزم كلا من ، سموحة والمقاصة ووادي دجلة وإنبي.

الأشعة تحدد مدة غياب عمرو جمال عن الأهلي

يطلع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم على نتيجة الأشعة التي أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها أمس.

وغادر عمرو جمال مران الفريق أمس بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية، وأجرى أشعة للوقوف على طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

ومن المقرر أن يطّلع طبيب الفريق على نتيجة الأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غياب اللاعب وكذلك البرنامج العلاجي لتجهيزه للعودة الى التدريبات الجماعية من جديد.

ويختتم الأهلي مساء اليوم ،الخميس، استعداده لمباراة حرس الحدود المقررة غداً في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

الأهلي يعلن أخر تطورات إصابة وليد سليمان

بدأ وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي تنفيذ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي خلال أسبوع، بعدما تخطى المراحل الأولى في العلاج، وبدأ اداء جلسات في "الجيم".

ومن المنتظر أن يبدأ سليمان، الجري حول الملعب خلال أسبوع، في خطوة جديدة في طريق عودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وشهدت حالة "سليمان" تحسنا كبيرا في الفترة الماضية، حيث تخلص اللاعب من واقي الركبة، وبدأ أداء جلسات في «الجيم»، على أن يبدأ مرحلة التأهيل في ملعب التتش في غضون أسبوع.

وتعرض سليمان، لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي أقيمت بالجزائر، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.