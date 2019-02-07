شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي المصري يحدد مدة غياب عمرو جمال اليوم والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يطلع خالد محمود طبيب الأهلي المصري، على نتيجة الأشعة التى أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق لمعرفة حجم الإصابة التى تعرض لها أمس.

وغادر عمرو جمال مران الفريق أمس بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية، وأجرى أشعة للوقوف على طبيعة الإصابة التى تعرض لها.

ومن المقرر أن يعلن طبيب الفريق نتيجة الأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غياب اللاعب، وكذلك البرنامج العلاجي لتجهيزه للعودة الى التدريبات الجماعية من جديد، خاصة بعد تأكد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية.

فيما يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعداداته لمباراة حرس الحدود، والمقرر إقامتها غداً الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدورى العام.

وعقب نهاية المران يعلن الأوروجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، القائمة التى تدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الغد.