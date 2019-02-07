شكرا لقرائتكم خبر عن فاولر عن صلاح: يسجل من لا شيء.. وليس طماعا والان مع التفاصيل
وشرح فاولر الذي سجل 30 هدفاً مع الريدز في ثلاثة مواسم متتالية، كيف تمكن صلاح من تطويع مهاراته وذكائه في تحقيق الانتقال السلس من مركز الجناح للمهاجم الصريح.
وقال فاولر لموقع ليفربول الرسمي: "سجله رائع، حينما تراه يلعب، تكون واثقاً من قدرته على التهديف إذا أستمر في الحصول على الفرص، لقد أحرز 50 هدفاً في الدوري، وأعتقد أنه أسرع من أي شخص في تاريخ ليفربول، هذا أمر لا يصدق".
وتابع، "لم يفاجئني الأسلوب الذي لعب به، لأنه لاعب جيد بغض النظر عن موقعه، في بعض الأحيان يكون غير تقليدي في التعامل مع الكرة، هو فعال للغاية، محمد صلاح يسجل الأهداف من لا شيء، يستطيع اللاعبون الأذكياء اللعب في أي مكان، وصلاح تجسيد للاعب الذكي".
وأضاف، "كرة القدم تغيرت، قبل سنوات كان الأمر يعتمد على اللعب بلاعب رقم 9 وخلفه رقم 10، لكن الآن تلعب بمهاجم صريح وخلفه ثلاثة يقدمون الكثير من الدعم، صلاح أثبت قدرته على خلق مساحة لنفسه ولزملائه".
وواصل، "هذه هي طريقة كرة القدم في الوقت الحالي، التشكيلات تتغير، ولكننا نحصد فوائد قدرته على اللعب في مواقع مختلفة، صلاح أثبت أنه ليس من المهم أين يلعب في الثلث الأخير، لديه دائماً القدرة على خلق الفرص وتسجيل الأهداف".
وأتم فاولر، "محمد صلاح ليس أنانياً أو طماعاً، ولكن أعتقد أنه أسلوب لعبه تغير وبات أكثر تركيزاً ورغبة في تسجيل الأهداف، هو في الطريق ليكون هدافاً عظيماً، أعتقد أن المهاجم في بعض الأحيان يكون في حاجة للقليل من الأنانية".
"لا أقول إن هذا الأمر سيء أو جيد، ولكن إذا نظرت إلى جميع المهاجمين الكبار في العام الماضي سواء كانوا يلعبون في ليفربول أم لا، ستجد لديهم دائماً هذا القدر القليل من الطمع في نفوسهم، لهذا هو جيد بالنسبة له وبالتأكيد بالنسبة لنا".
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