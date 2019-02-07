فاولر عن صلاح: يسجل من لا شيء.. وليس طماعا

وشرح فاولر الذي سجل 30 هدفاً مع الريدز في ثلاثة مواسم متتالية، كيف تمكن صلاح من تطويع مهاراته وذكائه في تحقيق الانتقال السلس من مركز الجناح للمهاجم الصريح.

وقال فاولر لموقع ليفربول الرسمي: "سجله رائع، حينما تراه يلعب، تكون واثقاً من قدرته على التهديف إذا أستمر في الحصول على الفرص، لقد أحرز 50 هدفاً في الدوري، وأعتقد أنه أسرع من أي شخص في تاريخ ليفربول، هذا أمر لا يصدق".

وتابع، "لم يفاجئني الأسلوب الذي لعب به، لأنه لاعب جيد بغض النظر عن موقعه، في بعض الأحيان يكون غير تقليدي في التعامل مع الكرة، هو فعال للغاية، محمد صلاح يسجل الأهداف من لا شيء، يستطيع اللاعبون الأذكياء اللعب في أي مكان، وصلاح تجسيد للاعب الذكي".