شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ألي يتعافى من الإصابة في دبي.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- توجه الإنجليزي ديلي ألي لاعب توتنهام إلى الأمارات العربية المتحدة من أجل القيام ببعض عمليات التأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها الفترة الأخيرة.

وتعرض نجم توتنهام لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة فولهام بالدوري الإنجليزي، ستبعده عن الملاعب حتى بداية شهر مارس المقبل.

وقالت صحيفة "صن"، أن اللاعب سافر إلى دبي بسبب رغبته في التدريب خلال الأجواء الدافئة بعيدا عن برودة لندن، من أجل تسريع عملية الاستشفاء.

ويبدو أن اللاعب سيعود في مدة أسرع من المحددة، بعد أن ظهر وهو يركض بالكرة ويقوم ببعض التدريبات القوية مع أحد الأفراد المختصين بالجزء البدني.

ونشر اللاعب عبر حسابه الخاص بأنستجرام صور خلال وجوده في أحد مراكز التدريب، بالأضافة لبعض اللقطات وهو في حديقة الحيوان.

ومن المقرر غياب ديلي ألي عن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بالأضافة لمباراتي تشيلسي وآرسنال في البريميرليج.