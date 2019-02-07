شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يُعلن عن حكام مباريات اليوم في الدوري والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويستضيف فريق أحد نظيره الفيصلي في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، ويدير المباراة طاقم تحكيم السعودي بقيادة شكري الحنفوش حكماً للساحة، يعاونه ياسر السلطان وعبدالرحيم الشمري حكمان مساعدان، وماجد الشمراني حكماً رابعاً، والهولندي كيفين بلوم حكماً للفيديو.

ومن المتوقع مشاركة المصري مؤمن زكريا في المباراة سواء من البداية أو في جزء منها طبقًا لجاهزيته، فيما لا يزال الغموض يحاصر مشاركة مواطنه أحمد جمعة الذي يعاني من الإصابة.

أما مباراة الأهلي والحزم، والتي تنطلق في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يديرها طاقم تحكيم برتغالي بقيادة آرتور سواريز حكماً للساحة، ويعاونه روي تيكسيرا وسيرجيو تيكسيرا حكمان مساعدان، وباس فان دونجن حكماً رابعاً، والويلزي سيمون إيفانز حكماً للفيديو.

ويفتقد فريق الأهلي لخدمات الثلاثي حسين عبد الغني الظهير الأيسر، وسعيد المولد الظهير الأيمن، والبرازيلي الجديد أديرلان سانتوس قلب الدفاع، في مباراته أمام الحزم، بداعي الإصابة.

