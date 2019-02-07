شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعدة عودة فينجر للتدريب والان مع التفاصيل

الخليج 365- يقترب الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي من العودة إلى عالم التدريب خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "التايمز"، أن المدرب الفرنسي يفتقد التدريب والعمل اليومي، منذ تركه للجانرز قبل انطلاق الموسم الحالي بعد قضائه 22 سنة داخل آرسنال.

وتابعت، فينجر يمتلك مالايقل عن 4 عروض من أندية أوروبية كبرى، لكن لا يوجد منها أي فريق في الدوري الإنجليزي، بسبب رغبة فينجر في عدم تولي القيادة الفنية لأي فريق إنجليزي احتراما لأرسنال.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع فينجر، على الرغم أن النادي الباريسي كان يرغب في ضمه كمدير لكرة القدم أو مستشار للفريق.

واضافت الصحيفة أنه لم يتم تسمية الأندية الأخرى التي قدمت عروض للحصول على خدمات فينجر، لكنها عروض من الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وارتبط صاحب الـ3 ألقاب للدوري الإنجليزي سابقا ببعض التقارير مع ريال مدريد الأسباني، بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي.