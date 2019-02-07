شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتراجع مركزاً واحداً فى تصنيف الفيفا والان مع التفاصيل

موقع السعوديةنيوز365- تراجع منتخب مصر مركزاً واحداً فى التصنيف الشهري الصادر اليوم الخميس، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ57 بدلاً من 56 الذي احتله فى التصنيف الأخير.

وجاء منتخب مصر فى المركز الثامن على صعيد المنتخبات الأفريقية، فيما تصدرت السنغال قائمة منتخب القارة السمراء بتصنيف الفيفا، وحلت السنغال فى المركز الـ24 بعدما تراجعت مركزاً واحداً، وتونس فى المركز الـ28 بعدما تراجعت "مركزين".

وأيضًا شهد التصنيف تواجد المغرب فى المركز الـ43 بعدما تراجعت 3 مراكز، ونيجيريا فى المركز الـ46 بعدما تراجعت "مركزين"، والكونغو الديموقراطية في المركز الـ51 بعدما تراجعت "مركزين" أيضاً، وغانا فى المركز الـ52 بعدما تراجعت مركزاً واحداً، وجاءت الكاميرون فى المركز الـ56 عالمياً والسابع أفريقياً بعدما تراجعت مركزاً واحداً.

وعلى صعيد آخر، قفز منتخب الإمارات 12 مركزاً بعد وصوله للدور نصف النهائي في النسخة الأخيرة من مسابقة كأس أسيا ليحتل المركز الـ67، بينما أرتقى منتخب قطر بطل كأس آسيا 38 مركزاً ليحتل المركز الـ55 فى تصنيف الفيفا.