شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان أفضل لاعب في أتلتيكو مدريد لشهر يناير والان مع التفاصيل

الخليج 365- حصد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الأسباني، جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق لشهر يناير الماضي. ونشر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" صورة لجريزمان مع جائزة الشهر والمقدمة من "ماهو" أحد الشركات الراعية. شارك جريزمان في 22 مباراة مع الأتلتي بالدوري الأسباني هذا الموسم، ونجح في تسجيل 10 أهداف بينما قام بصناعة 7.

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