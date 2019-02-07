شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فالنسيا وريال بيتيس اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يصطدم ريال بيتيس بمنافسه فالنسيا الإسباني بالمباراة التي ستجمعهما اليوم الخميس بتمام العاشرة مساءًا باستاد بينتو فيامارين في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويدخل فالنسيا المباراة وهو يسعي الي تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه حتي يضع قدمًا في النهائي قبل مباراة الإياب، بينما علي الجانب الآخر يتسلح ريال بيتيس بعاملي الأرض والجمهور آملًا في تحقيق المفاجأة والفوز علي فالنسيا.

ونجح نادي فالنسيا في الاطاحة بفريق خيتافي، بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، بينما صعد فريق ريال بيتيس بعد الانتصار على نادي إسبانيول، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وسوف يلاقي الفائز من تلك المباراة الفائز من النصف نهائي الآخر، والذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونه، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 على ملعب الكامب نو.