نانت يطالب كارديف بقيمة انتقال سالا

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تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
في الوقت الذي يجري فيه البحث عن جثة الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي، الذي انتقل مؤخراً إلى كارديف سيتي في الميركاتو الشتوي، بعد سقوط الطائرة التي أقلت اللاعب إلى ويلز، طالب فريق نانت من فريق كارديف دفع 15 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة المتفق عليها لانتقال اللاعب صاحب الـ28 عاما، حيث نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن "بي بي سي" البريطانية تأجيل كارديف دفع الدفعة الأولي من قيمة انتقال اللاعب لحين ظهور كل الحقائق عن اختفاء اللاعب.
وكان ماكسيميليانو دوارتي، صديق الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا قد كشف عن المتهم في كارثة سقوط الطائرة التي أقلت اللاعب إلى ويلز، وقال دوارتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الثلاثاء: "ويلي مكاي، وكيل سالا هو المسؤول عن كارثة الطائرة.. إنه الجاني، لأن سالا لم يقرر أبدًا الذهاب إلى
واختفت الطائرة التي كانت تقل سالا، بعد توقيعه للانضمام إلى كارديف سيتي، من على شاشات الرادار في 21 يناير الماضي، وتم العثور على حطام الطائرة من خلال عملية بحث، قامت بها عائلة سالا على نفقتها الخاصة، بمشاركة المئات من المتبرعين ومساعدة وزارة الدفاع البريطانية.
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