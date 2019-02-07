انت الان تتابع سولاري يخرس المشككين في أداء القائد الثاني للريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

تحدث سانتياجو سولاري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن لاعبه البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا، الذي يتعرض لانتقادات حادة بسبب تراجع مستواه في الموسم الحالي، وانتقدت صحيفة «ماركا» الإسبانية الموالية للنادي الملكي مستوى ظهير أيسر المرينجي، بعد انتهاء مباراة الكلاسيكو مساء أمس الأربعاء، والتي نجح فيها الريال في الخروج بتعادل إيجابي ثمين بهدف لمثله أمام غريمه التقليدي برشلونة، على ملعب «كامب نو»، ضمن ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

«ماركا» أشارت إلى أن النجم البرازيلي لم يقدم المستوى المنتظر منه، وعانى الريال كثيرًا بسببه في ملعب كامب نو، فهو كان بعيدًا عن مستواه، ولم يلتزم بأدواره الدفاعية، وأوضحت أن تألق الشاب البرازيلي مالكوم جناح برشلونة كان بسبب مارسيلو الذي لم يستطع مجاراته، وهدف تعادل برشلونة جاء من جبهة مارسيلو