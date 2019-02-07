الكلاسيكو وأزمة الجبلاية يسيطران على تعليقات النجوم

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يقدم التحرير يوميًا نشاط أبرز نجوم الرياضة سواء لاعبين أو مدربين أو محللين أو حسابات الأندية الكبيرة، عبر حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.. فماذا كانت آراؤهم اليوم

شهدت السوشيال ميـديا «فيسبـوك - تويتـر - إنستـجرام»، تطورًا كبيرًا خلال الفتـرة السابقة، مما جذب نجوم جميع الرياضات في مقدمتـهم الساحرة المستديرة والتنس وكرة اليد وكرة السـلة وكرة الطائرة، «كلاعبين ومدربين وأندية ونـجوم إعلام» وأخذوا منها منبرًا للتواصل مع عشاقهم من الجمهور في موضوعات سياسية ورياضية وشخصية واجتـماعية، خاصة أن صفحاتـهم تكتظ بالعديد من الجماهير الـذين يهتمون بمعرفة آرائـهم وردودهم وردود أفعالهـم على جميع الأحداث سواء كانت شخصية أو بشكل عام.

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، وسيُقام لقاء الإياب 27 فبراير الجاري، لحسم المتأهل للنهائي. وكتب الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "يا أخى تشوف الكامب نو في الكلاسيكو وتفهم حقيقة واضحة..

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، وسيُقام لقاء الإياب 27 فبراير الجاري، لحسم المتأهل للنهائي. وكتب الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "يا أخى تشوف الكامب نو في الكلاسيكو وتفهم حقيقة واضحة.. الكورة هي الجمهور، والجمهور هو الكورة.. هو إحنا مش حييجى علينا يوم ونشوف الجمهور منور الملاعب كده، إحنا مش أقل من أي حد المسألة مش مستحيلة أبدًا". — Amr Adib (@Amradib) يا اخى تشوف الكامب نو في الكلاسيكو وتفهم حقيقه واضحه الكوره هى الجمهور والجمهور هو الكوره . هو احنا مش حييجى علينا يوم ونشوف الجمهور منور الملاعب كده احنا مش ااقل من اي حد المساله مش مستحيله ابدا — Amr Adib (@Amradib) February 6, 2019 — Amr Adib (@Amradib) فيما سخر نجم المنتخب الوطني السابق، إبراهيم سعيد، من فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وكتب هيما عبر حسابه الشخصي على تويتر: "هو فينيسيوس ده يقرب لكاسونجو"، كما كتب إبراهيم سعيد لأحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني لنادي الوحدة السعودي: "مش محتاج فينيسيوس معاك في نادي الوحدة". — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) هو فينسيس ده يقرب لكاسونجو

😁 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) February 6, 2019 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) بينما كتب المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "ربما الإيجابية الوحيدة من رحيل رونالدو هي توهج بنزيما، الفرنسي يقدم أداءه الأفضل بقميص الملكي منذ سنوات". — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) ربما الايجابية الوحيدة من رحيل رونالدو هي توهج بنزيما ، الفرنسي يقدم أداءه الافضل بقميص الملكي منذ سنوات . — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) February 6, 2019 — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) من جانبه كتب مقدم البرامج الرياضية أيمن جادة، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "استنتاج الشوط الأول.. برشلونة مع ميسي فريق رائع وبدونه ضائع، ونافاس حارس رائع.. والحق أن مالكولم فتى بارع". — أيمن جاده (@aymanjada) استنتاج الشوط الأول .. برشلونة مع ميسي فريق رائع وبدونه ضائع ، وناڤاس حارس رائع . — أيمن جاده (@aymanjada) February 6, 2019 — أيمن جاده (@aymanjada) وكتب الإعلامي كريم خطاب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد برشلونة وريال مدريد، فالفيردى مدرب خفيف أوى، وسولارى لعب صح، وفينيسيوس زى روبينيو حريف بس مش مفيد، وبرشلونة هايعانى بعد ميسى، والكورة برة كل حاجة فيها حلوة". — Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) بعد برشلونة و ريال مدريد

١-فالفيردى مدرب خفيف اوى

٢-سولارى لعب صح

٣-فينيسيوس زى روبينيو..حريف بس مش مفيد

٤-برشلونة هايعانى بعد ميسى

٥-الكورة برة كل حاجة فيها حلوة ⚽️❤ — Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) February 6, 2019 — Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) كما كتب المحلل الرياضي هيثم فاروق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نتيجة جيدة للملكي، كان بالإمكان أفضل مما كان، يجب عدم التفريط في فرصة التأهل.. نافاس مصدر تفاؤل وأفضل من كورتوا حاليًا ويجب أن يلعب باستمرار.. برافو بنزيمة". — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) نتيجة جيدة للملكي .كان بالإمكان افضل مما كان .يجب عدم التفريط في فرصة التأهل .نافاس مصدر تفاؤل وافضل من كورتوا حاليا ويجب أن يلعب باستمرار .برافو بنزيمة. — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) February 6, 2019 — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) فيما كتب المعلق الشهير عصام الشوالي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تعادل عادل ولكن"، فيما كتب المحلل الرياضي خالد بيومي: "افتقدنا المتعة بدون الدون وميسي بإصابته.. كلاسيكو عادي جدًا". — Issam Chaouali (@Chaouali1970) تعادل عادل و لكن .. 🤔 — Issam Chaouali (@Chaouali1970) February 6, 2019 — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy) افتقدنا المتعه بدون الدون وميسيً بإصابته 👀👀👀 كلاسيكو عادي جدا👋👋 — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) February 6, 2019 — Issam Chaouali (@Chaouali1970)— khaled bauomy ???? (@khaledbauomy) من جانبه كتب مجدي عبد العاطي نجم نادي إنبي السابق والمدير الفني الحالي لنادي أسوان، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أنا حاسس السنة الجاية جاريث بيل هينزل اختبارات مع كابتن علاء عبد العال في الداخلية.. الكلاسيكو". — magdy abdelaty (@MagdyAbdElAty) انا حاسس السنه الجايه جاريث بل هينزل اختبارات مع كابتن علاء عبدالعال في الداخليه #الكلاسيكو — magdy abdelaty (@MagdyAbdElAty) February 6, 2019 — magdy abdelaty (@MagdyAbdElAty) وفي سياق آخر.. شهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أزمة، بعد مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة اعتراضًا على حضور رئيس نادي الزمالك، كما وقعت مشادة عنيفة بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، خلال الاجتماع. وعلق خالد بيومي، على ما حدث في اجتماع اتحاد الكرة، وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إلى أين نحن ذاهبون"، فيما كتب الإعلامي إبراهيم فايق: "ماحصلش أي اشتباك بين شوبير ورئيس الزمالك.. ولا حد لمس حد حتى.. مجرد نرفزة والاجتماع استكمل عادي جدا، واتكلموا مع بعض كمان عادي.. كل اللي مكتوب ده أونطة وماحصلش". — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy) ألي أين 🏃‍♂️🏃‍♂️ نحن ذاهبون 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) February 6, 2019 — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) محصلش اي اشتباك بين شوبير ومرتضى.. ولا حد لمس حد حتى.. مجرد نرفزة والاجتماع استكمل عادي جدا واتكلموا مع بعض كمان عادي.. كل اللي مكتوب ده اونطة ومحصلش. — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) February 6, 2019 — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy)— إبراهيم فايق (@IbrahimFayek)

وكتب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، على تويتر: "أحمد عفيفي: إدارة النادي في انتظار وصول القرار الرسمي لنتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لحل أزمة جدول الدوري الممتاز". — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) أحمد عفيفي: إدارة النادي في انتظار وصول القرار الرسمي لنتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لحل أزمة جدول الدوري الممتاز. pic.twitter.com/YuvOVmjHYr — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 6, 2019 — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) كما قاد الأرجنتيني المخضرم رامون دياز، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أول مران له، وكتب حساب بيراميدز: "المران الأول للداهية رامون دياز مع الفريق.. بداية جديدة بروح وحماس أكبر بكثير". — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) المران الأول للداهية رامون دياز مع الفريق .. بداية جديدة بروح وحماس أكبر بكثير ⚪🔵💪🔥 pic.twitter.com/xqPk2vdo3w — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 6, 2019 — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) فيما كتب الحساب الرسمي للنادي المصري، على تويتر: "عيد ميلاد سعيد لنجمنا السابق خلال الثمانينيات محمد منصور -الثاني وقوفاً من اليسار- والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده". — Al-Masry SC (@AlMasrySC) عيد ميلاد سعيد لنجمنا السابق خلال الثمانينيات محمد منصور - الثاني وقوفاً من اليسار - والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 🎂🎉🎊🎈💚 pic.twitter.com/StsGlqA651 — Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 6, 2019 — Al-Masry SC (@AlMasrySC) وكتب أيضًا حساب المصري: "صورة نادرة لقائد المصري السابق عبود الخضري مع كابتن فريق تيرجو موريش الروماني قبيل مباراة الفريقين الودية التي جرت في السابع من فبراير 1980 ببورسعيد، وانتهت بفوز المصري بهدفين سجلهما مهاجمه محمود عبد الرحيم مقابل هدف وحيد للفريق الروماني". — Al-Masry SC (@AlMasrySC) صورة نادرة لقائد #المصري السابق عبود الخضري مع كابتن فريق تيرجو موريش الروماني قبيل مباراة الفريقين الودية التي جرت في السابع من فبراير 1980 ببورسعيد وانتهت بفوز المصري بهدفين سجلهما مهاجمه محمود عبد الرحيم مقابل هدف وحيد للفريق الروماني #AlMasrySC pic.twitter.com/0UtjtoA9FG — Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 6, 2019 — Al-Masry SC (@AlMasrySC)

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