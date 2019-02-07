شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتراجع في تصنيف «فيفا» للمنتخبات.. وبلجيكا تحافظ على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، تصنيفه الشهري للمنتخبات، والذي شهد تراجع مصر مركزًا عن آخر تصنيف لتصبح في المرتبة الـ57.

وحافظت بلجيكا على صدارتها التصنيف العالمي بفارق نقطة واحدة فقط أمام فرنسا، «بطلة العالم»، وهو الفارق ذاته الذي كان عليه التصنيف الماضي.

ولم يطرأ تغيير على المراكز العشرة الأولى، حيث بقيت البرازيل بالمركز الثالث، وكرواتيا الرابع، ثم إنجلترا الخامس، والبرتغال السادس، وأوروجواي السابع، وسويسرا الثامن، ثم إسبانيا التاسع، والدنمارك العاشر.

ترتيب المنتخبات الأفريقية:

24 السنغال، 28 تونس، 43 المغرب، 46 نيجيريا، 51 الكونغو الديمقراطية، 52 غانا، 56 الكاميرون، 57 مصر، 62 بوركينا فاسو، 65 مالي.

ترتيب المنتخبات العربية:

28 تونس، 43 المغرب، 55 قطر، 57 مصر، 67 الإمارات، 69 الجزائر، 70 السعودية، 80 العراق، 83 سوريا، 85 لبنان.