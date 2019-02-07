شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدي حكمًا لمباراة الإسماعيلي والمقاصة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي مع مصر المقاصة، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن مواجهات الأسبوع 21 لمسابقة الدورى الممتاز.

واختارت اللجنة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى، حَكَم ساحة، ويعاونه هاني العراقي وممدوح مصطفى، وهاني أمين، حَكَمًا رابعًا، وكل من أحمد الغندور وعمرو الشناوي حَكَمًا خامسًا.