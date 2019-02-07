شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يدرس حرس الحدود بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني مارتن لاسارتي، في دراسة فريق حرس الحدود،، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وحصل الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، على عدة فيديوهات لفريق الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهته مساء الجمعة.
يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الحدود المقبلة.
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