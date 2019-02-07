استقالة مدير التطوير والتدريب بالاتحاد العماني

قدم خالد اللاهوري، مدير دائرة التطوير والتدريب بالاتحاد العماني لكرة القدم، استقالته من منصبه، بعد أيام من استقالة مدرب المنتخب الأول بيم فيربيك.

ويعتبر المحاضر الآسيوي، خالد اللاهوري، أحد أبرز المدربين في عمان، وخاض تجربة تدريب العديد من المنتخبات الوطنية والأندية المحلية.

ونتيجة لهذه التجربة تم اختياره كمدير لدائرة التطوير والتدريب بالاتحاد العماني لكرة القدم، والتي تقوم بتحديد وتطوير الإستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع الحيوي.

وكان خالد اللاهوري مدرب سابق للمنتخب العماني قبل قدوم المدرب ميلان ماتشلا، واستطاع أن يضع بصمته على الكرة العمانية.