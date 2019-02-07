كارفاخال يهنئ حكم مباراة «الكلاسيكو» ويشيد بـ فينسيوس

أشاد داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، بأداء فريقه خلال التعادل مع برشلونة (1-1)، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال كارفاخال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أداء فينيسيوس كان مفاجأة لنا، لقد ظهر بمستوى مميز وتحلى بالجرأة والثقة بالنفس".
كما دافع عن زميله البرازيلي مارسيلو، قائلًا: "الدفاع ضد كتلة عددية كبيرة، مهمة معقدة".
وعن النتيجة، أجاب الدولي الإسباني: "لقد تراجعنا للخلف نسبيا في الشوط الثاني، إلا أن تسجيل هدف خارج ملعبنا خطوة مفيدة، جعلتنا نشعر أن بإمكاننا تحقيق المزيد".
وأثنى على أداء حكم المباراة، ماتيو لاهوز، مؤكدًا أنه يستحق التحية، لأنه قدم أداءً جيدًا، موضحًا: "إدارة مباراة الكلاسيكو مهمة صعبة للغاية، لذا لا بد من تهنئته".
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