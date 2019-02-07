مالكوم يجاور العظماء بعد الكلاسيكو

انضم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، مهاجم برشلونة، إلى قائمة خاصة بعد تسجيله لهدف في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين على ملعب "كامب نو" في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" أن مالكوم انضم لقائمة اللاعبين البرازيليين، الذين نجحوا في التسجيل بقميص برشلونة أمام ريال مدريد، والمثير أن هذه هي المباراة الأولى للاعب في الكلاسيكو.

وتضم قائمة اللاعبين البرازيليين الذين سجلوا أهدافا في مرمى الريال بقميص البلوجرانا كل من رونالدينيو، وريفالدو، ورونالدو، وروماريو، ونيمار دا سيلفا، وفيليب كوتينيو.

وجاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، ثم تعادل مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة أن مالكوم انضم لقائمة تضم لاعبي البلوجرانا الذين سجلوا في أول مشاركة لهم بالكلاسيكو، وتضم كل من صامويل إيتو، تييري هنري، جيرارد بيكيه، زلاتان إبراهيموفيتش، بيدرو رودريجيز، ديفيد فيا، جيفرين سواريز، نيمار دا سيلفا، ومارك بارترا، بالإضافة إلى أرتورو فيدال.

وأشار إلى أن مباراة الأمس شهدت ثاني أكبر حضور للجماهير في الكامب نو هذا الموسم بـ 92 ألفا و8 مشجعين بعد كلاسيكو الليجا الأخير الذي شهد 93 ألفا و265 مشجعا.

ويلتقي الفريقان في إياب نصف نهائي كأس الملك، على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 27 فبراير الجاري.