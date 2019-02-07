راموس يواصل تفوقه على ميسي في الكلاسيكو

واصل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، تقدمه على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في قائمة خاصة، بعد مباراة الكلاسيكو التي أقيمت أمس بملعب "كامب نو" في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل 1 ـ1.

وأبرز الموقع الرسمي لريال مدريد عدد مشاركات راموس في الكلاسيكو، موضحا أنه شارك للمرة 40، متفوقا على ميسي صاحب الـ39 مشاركة.

وأضاف أن راموس وميسي، هما الأكثر مشاركة في الجيل الحالي من اللاعبين بالكلاسيكو.

ولفت إلى أن هناك 3 لاعبين فقط شاركوا في الكلاسيكو أكثر من راموس وميسي عبر التاريخ، هم فرانشيسكو خينتو، ومانويل سانشيز، من ريال مدريد، وتشافي هيرنانديز من برشلونة، برصيد 42 مباراة لكل منهم.

ورغم أن راموس يلعب في خط الدفاع إلا أنه نجح في تسجيل 4 أهداف بقميص ريال مدريد في الكلاسيكو، بواقع هدفين في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ومثلهما في "كامب نو".

ويلتقي الفريقان في إياب نصف نهائي كأس الملك، على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 27 فبراير الجاري.