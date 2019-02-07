شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يطرح تذاكر مواجهة الهلال غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‫رمضان المتعب (حفر الباطن) ‪@almateb1⁩ ‫طرحت إدارة نادي الباطن صباح اليوم (الخميس)، تذاكر مواجهة الباطن والهلال والتي ستقام يوم غدٍ الجمعة ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير ‫طرحت إدارة نادي الباطن صباح اليوم (الخميس)، تذاكر مواجهة الباطن والهلال والتي ستقام يوم غدٍ الجمعة ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتم طرح تذاكر المواجهة عبر منافذ البيع لدى بعض شركائها الرسميين بدءا من اليوم (الخميس)، ويوم المباراة لدى منافذ البيع في النادي، ومن المتوقع ان يكون هناك زحف جماهيري كبير لحضور المواجهة. على الجانب الأخر يختتم الباطن اليوم (الخميس)، تحضيراته الأخيرة للمواجهة حيث سيجري تدريبه الأخير في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعبه، قبل الدخول في المعسكر المغلق المعد للمواجهة، ويسعى السماوي في مواجهة الغد لتحقيق الإنتصار والدخول في مناطق الدفء في سلم ترتيب الدوري، خاصة وأن المواجهة تقام على أرضه ووسط جماهيره.



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