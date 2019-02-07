منتخب مصر يتراجع مركزاً واحداً فى تصنيف الفيفا

تراجع منتخب مصر مركزاً واحداً فى التصنيف الشهرى الصادر اليوم، الخميس، من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، ليحتل المركز الـ57 بدلاً 56 الذى احتله فى التصنيف الأخير.

وجاء منتخب مصر فى المركز الثامن على صعيد المنتخبات الأفريقية، فيما تصدرت السنغال قائمة منتخب القارة السمراء بتصنيف الفيفا، وحلت السنغال فى المركز الـ24 بعدما تراجعت مركزاً واحداً، وتونس فى المركز الـ28 بعدما تراجعت “مركزين”، والمغرب فى المركز الـ43 بعدما تراجعت 3 مراكز، ونيجيريا فى المركز الـ46 بعدما تراجعت “مركزين”، والكونغو الديموقراطية في المركز الـ51 بعدما تراجعت “مركزين” أيضاً، وغانا فى المركز الـ52 بعدما تراجعت مركزاً واحداً، وجاءت الكاميرون فى المركز الـ56 عالمياً والسابع أفريقياً بعدما تراجعت مركزاً واحداً.

على صعيد آخر، قفز منتخب الإمارات 12 مركزاً بعد وصوله للدور نصف النهائى فى النسخة الأخيرة من مسابقة كأس اسيا ليحتل المركز المركز الـ67، بينما ارتقى منتخب قطر بطل كأس آسيا 38 مركزاً ليحتل المركز الـ55 فى تصنيف الفيفا.

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