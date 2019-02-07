شكرا لقرائتكم ميسي يخفق في كسر حاجز النحس بكلاسيكو الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

فشل ليونيل ميسي قائد برشلونة في كسر حاجز النحس الذى يلازمه أمام ريال مدريد خلال مباريات الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعلى الرغم أن ليونيل ميسى سجل 26 هدفاً، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً فى تاريخ مباريات الكلاسيكو، لم يتمكن من التسجيل فى شباك ريال مدريد بمواجهات كأس ملك إسبانيا.

وشارك ميسي بديلاً في تعادل برشلونة مع ريال مدريد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي المسابقة.

وسيحاول ميسي مجدداً كسر حاجز النحس عندما يحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد يوم 27 فبراير الجاري بملعب "سانتياجو برنابيو" في مباراة الإياب.

وحجز برشلونة مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

فى حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائى بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.