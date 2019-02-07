شكرا لقرائتكم الصحافة الإسبانية تتحدث عن تأجيل معركة الحسم .. وتهاجم كوتينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفردت الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم، الخميس، مساحات واسعة للحديث عن مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ناديا برشلونة وريال مدريد التي أقيمت مساء أمس بملعب "كامب نو"، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وعنونت صحيفة "آس"، "المعركة مؤجلة.. برشلونة عانى أمام ريال مدريد في الشوط الأول.. مارسيلو ثغرة في الفريق الملكي.. والمقارنة تشتعل بين جاريث بيل وفينيسيوس".

في حين وصفت صحيفة "ماركا" تعادل ريال مدريد وبرشلونة بالعادل، وقالت أن الثنائي البرازيلي مارسيلو وكوتينيو ظهر بمستوى مخيب للآمال في مباراة أمس، وأظهر الثنائي أنهما ليسا في مستوى طموحات سانتياجو سولاري وأرنستو فالفيردي مدربي الريال وبرشلونة.

أما صحيفة "سبورت"، فعنونت "في الختام.. النهائي في البرنابيو"، مشيرة إلى أن مباراة الإياب التي ستقام يوم 27 فبراير الجاري بمعقل ريال مدريد ستحدد هوية المتأهل للمباراة النهائية.

وحظي مالكوم صاحب هدف برشلونة الوحيد في شباك ريال مدريد بإشادة واسعة من جانب صحيفة "موندو ديبورتيفو" كذلك سيميدو الذي كان أكثر لاعبي برشلونة إسترجاعا للكرة 6 في الشوط الأول و 7 في الشوط الثاني.



الصحف الاسبانية



الصحف الاسبانية



الصحف الاسبانية



الصحف الاسبانية

فيما شنت صحيفة "سبورت" الإسبانية هجوماً عنيفاً على كوتينيو لاعب برشلونة بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد .

وقالت الصحيفة "على الرغم من مرور عام على إنضمام كويتينو لصفوف برشلونة قادماً من ليفربول الإنجليزي، إلا أن المستويات التي ظهر عليها اللاعب خلال مشاركته في مباريات الفريق الكتالوني لم ترضي طموحات مشجعيه، مستوياته أقل كثيراً من التوقعات، هذا لا يمكن تبريره لأغلى صفقة في تاريخ برشلونة، دعم فالفيردي، دعم ميسي، لا شيء ساعد اللاعب البرازيلي على التطور".

وأضافت الصحيفة عن لاعب برشلونة "كوتينيو عليه أن يستعيد مستوياته المعهودة خلال الفترة القادمة أو البحث عن فريق أخر للأنتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

واصلت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة هجومها على كوتينيو وقالت "أداء متواضع للغاية من اللاعب البرازيلي في مباراة ريال مدريد، لقد قدم واحدة من أسوأ المباريات على الأطلاق، 60 دقيقة عمليا لم يكن موجوداً، لم يتدخل باللعبة وعندما فعل ذلك وتحرك قليلا أصبحت كل كرة تصله مفقودة، مالكوم على النقيض تماما من كوتينيو، كان نشيطاً وشجاعاً وحاول كثيراً وتوج مجهوده بالتسجيل في شباك الريال".