شكرا لقرائتكم إغراءات الزمالك تُهدد استمرار أبو جبل فى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يدرس مسئولو سموحة بيع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأساسى لأحد القطبين بعد دخولهما فى مفاوضات شفهية لضمه خلال الفترة الماضية.
وينتهى عقد أبو جبل مع سموحة بنهاية الموسم المقبل وبالتالي فى حالة عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيكون من حقه التوقيع لأى نادي مجاناً فى الميركاتو الذى يليه.
وعقد محمد أبو جبل جلسة فى منطقة المهندسين أول أمس مع أحد مسئولى نادى الزمالك تمهيداً لضمه فى الصيف المقبل، وتحفظ مسئولو سموحة على رحيل أبو جبل فى الميركاتو الشتوى المنتهي رغم تلقيه العديد من العروض الداخلية والخارجية، إلا أنه تم رفض بيعه نظراً للحاجة لخدماته، خاصة بعد إصابة عصام ثروت الحارس الثاني بقطع في الرباط الصليبي.
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