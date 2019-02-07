منتخب مصر يتراجع خطوة للخلف في تصنيف الفيفا.. وبلجيكا تحتفظ بالصدارة

جدة - عمرو شويل

تراجع منتخب مصر مركزاً واحداً في التصنيف الشهري الصادر اليوم، الخميس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ 57 بدلاً 56 الذي إحتله في التصنيف الأخير.

وجاء منتخب مصر في المركز الثامن على صعيد المنتخبات الافريقية، فيما تصدرت السنغال قائمة منتخب القارة السمراء بتصنيف الفيفا، حيث حلت السنغال في المركز الـ 24 بعدما تراجعت مركزاً واحداً، وتونس في المركز الـ 28 بعدما تراجعت "مركزين"، والمغرب في المركز الـ 43 بعدما تراجعت 3 مراكز، ونيجيريا في المركز الـ 46 بعدما تراجعت "مركزين"، والكونغو الديموقراطية في المركز الـ 51 بعدما تراجعت "مركزين" أيضاً، وغانا في المركز الـ 52 بعدما تراجعت مركزاً واحداً، وجاءت الكاميرون في المركز الـ 56 عالمياً والسابع افريقياً بعدما تراجعت مركزاً واحداً.

على صعيد أخر، قفز منتخب الإمارات 12 مركزاً بعد وصوله للدور نصف النهائي في النسخة الأخيرة من مسابقة كأس اسيا ليحتل المركز المركز الـ 67، بينما ارتقى منتخب قطر بطل كأس اسيا 38 مركزاً ليحتل المركز الـ 55 في تصنيف الفيفا.