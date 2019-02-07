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شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتراجع خطوة للخلف في تصنيف الفيفا.. وبلجيكا تحتفظ بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تراجع منتخب مصر مركزاً واحداً في التصنيف الشهري الصادر اليوم، الخميس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ 57 بدلاً 56 الذي إحتله في التصنيف الأخير.
وجاء منتخب مصر في المركز الثامن على صعيد المنتخبات الافريقية، فيما تصدرت السنغال قائمة منتخب القارة السمراء بتصنيف الفيفا، حيث حلت السنغال في المركز الـ 24 بعدما تراجعت مركزاً واحداً، وتونس في المركز الـ 28 بعدما تراجعت "مركزين"، والمغرب في المركز الـ 43 بعدما تراجعت 3 مراكز، ونيجيريا في المركز الـ 46 بعدما تراجعت "مركزين"، والكونغو الديموقراطية في المركز الـ 51 بعدما تراجعت "مركزين" أيضاً، وغانا في المركز الـ 52 بعدما تراجعت مركزاً واحداً، وجاءت الكاميرون في المركز الـ 56 عالمياً والسابع افريقياً بعدما تراجعت مركزاً واحداً.
على صعيد أخر، قفز منتخب الإمارات 12 مركزاً بعد وصوله للدور نصف النهائي في النسخة الأخيرة من مسابقة كأس اسيا ليحتل المركز المركز الـ 67، بينما ارتقى منتخب قطر بطل كأس اسيا 38 مركزاً ليحتل المركز الـ 55 في تصنيف الفيفا.
فيما، احتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف الصادر اليوم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا.
ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل فى تصنيف الفيفا أية تغييرات جوهرية، وظلت البرازيل فى المركز الثالث وكرواتيا الرابع وإنجلترا الخامس.
كما ظل منتخب البرتغال في المركز السادس وأوروجواى بالمركز السابع، وسويسرا فى المركز الثامن وإسبانيا بالمركز التاسع والدنمارك بالمركز العاشر.
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